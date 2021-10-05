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Вторая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж за начинающего актёра

, 23:17

Вторая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж за начинающего актёра
фото: Зять и дочь Ивана Охлобыстина, фото: Инстаграм И. Охлобыстина

Вторая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж за начинающего актёра Георгия Батариели. Охлобыстин опубликовал в Instagram фото и видео из ЗАГСа и с церемонии венчания дочери Евдокии и её избранника.

Судя по видео, больше всех радовался отец невесты. Когда в ЗАГСе ведущая объявила 23-летнюю Евдокию и 22-летнего Георгия женой и мужем, Охлобыстин устроил настоящую овацию.

Подписчики актера отметили, что дочь Ивана и Оксаны Арбузовой - копия мамы.

Ранее в этом году в мае года замуж вышла старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса. На свадьбе старшей сестры  букет невесты поймала Евдокия. 

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