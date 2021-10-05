Вторая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж за начинающего актёра Георгия Батариели. Охлобыстин опубликовал в Instagram фото и видео из ЗАГСа и с церемонии венчания дочери Евдокии и её избранника.
Судя по видео, больше всех радовался отец невесты. Когда в ЗАГСе ведущая объявила 23-летнюю Евдокию и 22-летнего Георгия женой и мужем, Охлобыстин устроил настоящую овацию.
Подписчики актера отметили, что дочь Ивана и Оксаны Арбузовой - копия мамы.
Ранее в этом году в мае года замуж вышла старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса. На свадьбе старшей сестры букет невесты поймала Евдокия.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости