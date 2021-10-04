Уход из жизни жены Прохора Шаляпина подтвердил адвокат

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

4 октября 2021, 19:22 Источник: Телепрограмма

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис, фото: vk.com/prokhorchaliapin

Смерть жены певца Прохора Шаляпина, канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис, подтвердил адвокат Александр Бенхин. У некоторых поклонников Шаляпина возникли сомнения о женитьбе певца на богатой иностранке и такой стремительный ее уход из жизни.

Прохор совсем недавно писал о красивой свадьбе, потом о заражении любимой супруги коронавирусом. 30 сентября Шаляпин сообщил о смерти Татьяны Клаудии Дэвис в США. Сам артист сейчас находится в Москве.

"День погас и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков.

Рука в моей руке и слезы на щеке,

Твой остывший след напомнит мне...

Как я любил тебя,

Одна лишь ты могла взглядом разжигать

Огонь в моем одиноком сердце

Я люблю тебя ветрами ты была,

Ярким солнцем и луной

Ты останешься на небе

Я любил тебя останешься со мной

Ветром, солнцем и луной алым росчерком

на сердце... я любил тебя....

Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить , но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда", - писал Шаляпин в соцсетях. (пунктуация и орфография сохранены).

Его слова возбудили Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая раскрыла, что у них не было никакого романа. Поэтому россияне решили, что Шаляпин придумал историю со свадьбой, заражением жены на празднике кронавирусом и смерти для пиара.

Адвокат Александр Бенхин жил в Канаде и выяснил, что супруга Шаляпина действительно скончалась.

Юрист рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro своем звонке в офис Татьяны Дэвис в Канаде, где она числилась в реестре адвокатов. Адвокат поделился, что изначально было сложно найти ее контакты, поскольку она всем представлялась, как Таня, а во всех официальных документах и в реестре адвокатов в Канаде числится как Татьяна Клаудиа Дэвис. Бенхина удивило, что везде пишут, что ей 42 года. На самом деле она 1974 года рождения. Супруге Шаляпина было 47 лет.

Канадские коллеги Тани Дэвис подтвердили, что она умерла и добавили, что некролог появится позже.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости