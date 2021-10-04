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«Я сошла с ума»: солистке группы «Тату» исполняется 37 лет, и она объявила о воссоединении дуэта

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«Я сошла с ума»: солистке группы «Тату» исполняется 37 лет, и она объявила о воссоединении дуэта
Фото: bigpicture.ru

Сегодня исполняется 37 лет российской исполнительнице и солистке поп-группы «Тату». Певица Лена Катина отмечает свой день рождения.

Катина Елена Сергеевна родилась 4 октября 1984 в Москве. Ее отец музыкант и автор песен группы «Дюна». Родители девочки рано развелись. Лену воспитывали мама и отчим. С самого детства она увлекалась музыкой. С восьми лет она училась в музыкальной школе и выступала в детском ансамбле. Также она участвовала в инструментальном ансамбле «Непоседы».

В 1999 году Лена попала на кастинг музыкального проекта под названием «Тату», после чего в проект была зачислена четырнадцатилетняя Юлия Волкова. В это время были записаны песни «Зачем я» и «Югославия». Первый сингл группы «Я  сошла с ума» вышел в декабре двухтысячного года и стал хитом в СНГ, а после перевода на английский язык и во всём мире.

В 2001 году Лена окончила школу и поступила в Московский гуманитарно-экономический институт на факультет психологии, который окончила в 2007 году. В 2009 году солистки прекратили совместную работу и открыли свои сольные карьеры.

В этом же году Лена переехала из Москвы в Лос-Анджелес и начала свою музыкальную карьеру в проекте «Lena Katina». Она выступала в клубе «Troubadour», на фестивале «Pride Fest» и на многих других мероприятиях.

5 мая 2012 года состоялась премьера дуэта немецкого музыканта Кларка Оуэна и Лены Катиной на песню «Melody». Позже Лена дала концерт в Санкт-Петербурге. Для совместного выступления в Румынии Лена воссоединилась со своей коллегой Юлей Волковой тоже в 2012 году.

С 2015 года работа над сольным проектом была приостановлена. Но уже в 2019 году исполнительница выпустила новый альбом  «Моно».

Живя в Лос-Анжелесе Лена познакомилась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, у них родился сын Александр. После чего Лена подала на развод и переехала в Россию.

Вчера 3 октября Катина объявила о воссоединении группы «Тату». Официальный  трибьют состоится весной 2022 года. Кроме того, солистка анонсировала сериал о группе с участием Юлии Волковой на одной из популярных стриминговых площадок. Лена обещала предоставить подробности об этом событии в своём инстаграме.

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