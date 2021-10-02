Земля не пухом

Жену Прохора Шаляпина Татьяну Дэвис, умершую от коронавируса, кремировали в США.
Певец даже не смог попрощаться с супругой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+
2 октября 2021, 18:40 Турана Гулиева,
Жену Прохора Шаляпина Татьяну Дэвис, умершую от коронавируса, кремировали в США.
Певец даже не смог попрощаться с супругой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артур Стеценко заявил, что не знает, где находится его жена
Sohu: имитация подлодками России ракетного удара по кораблям ВМСУ в районе Крыма «вызвала панику» у украинских моряков
Политика
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины могут привести к краху украинской экономики.
Кто ополчился против деревенских кур? Почему власти обиделись…
Возглавляемый Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС проиграл выборы в бундестаг…
В нынешней реальности премьеры сериалов зачастую проходят не по ТВ, но…
Знаменитая на весь мир воронежская научно-техническая школа, создавшая…
Правительство снова пересчитает крестьян и земли – в РФ стартует…
Как сохранить то, что нажито непосильным трудом: опыт знающих людей
Как сообщает российский МИД, на пограничную реку Пяндж и таджикская…
Право русских воссоединиться, громко заявленное на словах в связи…
Многострадальный памятник Свободы в Ригу, увы, вновь «оскорблен»…
Исследования свидетельствуют, что подавляющее большинство россиян…
8 причин, которые говорят о том, что вам нужно купить новый смартфон
Общество
В мире
В Грузии две партии, правящая "Грузинская мечта" и оппозиционная Единое нацдвижение, заявили в субботу о победе на выборах в органы местного самоуправления. Лидер провластной партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили заявил, что его команда уверенно побеждает на выборах.
Шоу-бизнес
В мире
Общество