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Земля не пухом

, 18:40 ,

Земля не пухом
Фото: соцсети

Жену Прохора Шаляпина Татьяну Дэвис, умершую от коронавируса, кремировали в США.

Певец даже не смог попрощаться с супругой.

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Политолог Мезюхо заявил, что Украина привыкла получать деньги не только за транзит, но и за русофобию

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины могут привести к краху украинской экономики.

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