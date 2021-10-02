Бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова отреагировала на смерть его супруги

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2 октября 2021, 13:30 Турана Гулиева,

Фото: соцсети

В своем Instagram аккаунте Анна Калашникова поддержала певца.

Модель также поделилась своей личной жизнью и отметила, что им с Прохором обоим не везет: «Какой-то злой рок... Прошло пять лет с тех пор, как мы с Прохором расстались, почему-то никому из нас не везет в личной жизни. И у Прохора, и у меня были отношения, но все они заканчивались трагедией… В 2017 году я была счастлива с прекрасным мужчиной, мы готовились стать родителями, но после того, как я рассказала о своем счастье на ток-шоу, ребенок мой умер, так и не родившись. А теперь у Прохора беда… Я так была рада, что Проша женился, что у него классная успешная жена. И тут такое горе… Как же обидно, что судьба забирает у нас дорогое... Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того, что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой.»

Напомним, 30 сентября Прохор Шаляпин выложил пост в котором написал, что его жена Татьяна Дэвис умерла. Ранее женщина болела коронавирусом.

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