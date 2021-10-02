Бузова поделилась фотографией из ЗАГСа

Ольга Бузова отменила все свои дела ради того, чтобы присутствовать на свадьбе своих близких друзей. Ольга побывала в Грибоедовском ЗАГСе, где зарегистрировали брак ее менеджер Павел Сеничкин и его возлюбленная Мария.
Бузова поделилась кадром в сети, который был сделан после торжественной части церемонии и написала пожелание в адрес молодоженов. Она написала, что очень счастлива за своего друга, нашедшего свою принцессу: «Так выглядят люди, которые любят. Паша, как я счастлива за тебя! Береги свою принцессу! Не буду много писать, все сказала лично! Пусть это будет навсегда».
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