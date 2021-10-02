Назрел конфликт: продюсер «Дома-2» «пропесочила» Сашу Черно

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2 октября 2021, 13:01 Анастасия Иванова

Фото: соцсети

Саша Черно и Татьяна Светлова затеяли конфликт на просторах инстаграм. На довольно открытые оскорбления женщины перешли быстро.



Черно уже давно конфликтует с бывшим продюсером проекта «Бородина против Бузовой» на ТНТ Татьяной Светловой. Вот только она является крестной матерью ее сына Стефана. В связи с этим Саша задумалась о повторном проведении церковного обряда и выборе новой крестной мамы для ребенка.



Данное заявление возмутило Татьяну. Продюсер обвинила бывшую участницу проекта «Дом-2» в пиаре и, так сказать, выставлении личных взаимоотношений напоказ.



«Я с этими людьми не желаю иметь ничего общего. Миллиона подписчиков уже нет, значит надо статистику поднимать. Лучше бы своей внешностью занялась, а то экран скоро треснет. Самое интересное, что я давно молчу, а она все никак не успокоится. Делайте вывод, кто и в чем лучше разбирается: продюсер с двумя высшими образованиями и 15 годами стажа или бывшая участница «ДОМа-2»,- сказала Светлова.

Но Саша в стороне не осталась: она начала обвинять бывшую подругу в подлости и переходе на личности. «Некоторые молодые люди, не имеющие образования, ведут себя более воспитанно, чем те, у кого есть большой жизненный опыт. Извините, но это уровень быдла. Осталось харкать начать, поскольку в остальном уже опустилась ниже плинтуса. И кем надо быть, чтобы хайпиться на человеке, у которого 600 лайков»,- ответила Черно.

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