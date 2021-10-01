Прохор Шаляпин не сможет проститься с недавно скончавшейся женой в США

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1 октября 2021, 09:27 Турана Гулиева,

Фото: соцсети

30 октября певец в своих соцсетях сообщил о смерти своей жены от коронавируса.

Как сообщает StarHit со ссылкой на друга Шаляпина, певец не сможет присутствовать на похоронах.

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