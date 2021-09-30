Задержанный за провокационную фотосессию в центре столицы блогер извинился
30 сентября 2021, 22:27 Анастасия Иванова
Блогер Руслан Бобиев из Таджикистана извинился за провокационную фотосессию около храма Василия Блаженного.
«Я фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать», - сказал Бобиев и заверил, что не будет делать «такие вещи».
Руслан отметил, что ранее уже привлекался к административной ответственности за пранки, а также сообщил, что все еще занимается съемкой подобных роликов. Известно, что он не работает. Бобиев сообщил, что его страницу в Instagram, на которую были подписаны 100 тысяч человек, заблокировали.
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