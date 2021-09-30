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Шакира осталась без сумки из-за нападения диких кабанов

, 20:29

Шакира осталась без сумки из-за нападения диких кабанов
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Колумбийская певица Шакира стала жертвой нападения двух диких кабанов.

Звезда гуляла с сыном в одном из парков Барселоны. Из-за атаки животных она осталась без сумки.

В сторис в ее инстаграме, которые в данный момент уже «сгорели», Шакира рассказала, что кабаны утащили в лес ее сумку, в которой лежал мобильный телефон. Судя по опубликованному видео, исполнительница в итоге все же смогла найти свою вещь, но, по ее словам, она «была уничтожена». Знаменитость не уточнила, что случилось с телефоном, в каком парке произошел инцидент.

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