Шакира осталась без сумки из-за нападения диких кабанов
30 сентября 2021, 20:29 Анастасия Иванова
Колумбийская певица Шакира стала жертвой нападения двух диких кабанов.
Звезда гуляла с сыном в одном из парков Барселоны. Из-за атаки животных она осталась без сумки.
В сторис в ее инстаграме, которые в данный момент уже «сгорели», Шакира рассказала, что кабаны утащили в лес ее сумку, в которой лежал мобильный телефон. Судя по опубликованному видео, исполнительница в итоге все же смогла найти свою вещь, но, по ее словам, она «была уничтожена». Знаменитость не уточнила, что случилось с телефоном, в каком парке произошел инцидент.
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