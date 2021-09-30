Актер Борис Тенин скончался на 52 году жизни

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30 сентября 2021, 20:18

Борис Тенин, фото: vk.com/boris_tenin

Актер театра и кино Борис Тенин скончался на 52 году жизни. У него случился инсульт. Прощание с Тениным пройдет в субботу, 2 октября, в Митинском крематории. Об уходе из жизни тезки и внука знаменитого советского актера Бориса Тенина сообщила актриса Гульнара Нижинская.

Она написала в Facebook: «Спасибо за то, что был в моей жизни, был учителем, другом. Покойся с миром. Мы скорбим».

Актриса, которая снималась с Тениным-младшим, рассказала, что у него случился инсульт.

Актер Юрий Гумиров выразил соболезнование и написал про Бориса Тенина: «Прекрасный, профессиональный, легкий, партнер в кадре и добрый, веселый человек вне. Земля пухом».

Борис Михайлович Тенин родился 20 ноября 1969 года. В 1996 году окончил РАТИ-ГИТИС, мастерская Леонида Хейфеца. С 1996 по 2008 гг. служил в Московском театре Сатиры.

Борис Тенин - внук Народного артиста СССР Бориса Михайловича Тенина и актрисы Лидии Петровны Сухаревской. Тенин-младший снимался в фильмах и сериалах.

Среди его работ: Борис в сериале «Кулагин и партнеры», Вячеслав Зарубин в сериале «Вызов», Василий Грибов в сериале «Служба доверия», Исаев в молодежной мелодраме «Нулевой километр», Артемий Алексеевич Юдин в сериале «Воротилы», Лебедев в остросюжетном фильме «На игре», психоаналитик Виктор в сериале «Маргоша».

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