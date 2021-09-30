Сергей Горох cообщил, что Андрей Данилко больше не выступает в маске Верки Сердючки

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 сентября 2021, 19:32 Источник: Телепрограмма

Андрей Данилко, фото: Maxim Burlak, globallookpress.com

Артист Андрей Данилко получил популярность, выступая в образе проводницы Верки Сердючки. Поклонники заметили, как в последнее время изменился артист.

Близкий друг Данилко, директор Бориса Моисеева Сергей Горох постоянно находится на связи с артистом, который большее время проводит в Киеве. Они разговаривали две недели назад.

По словам Гороха, Андрей Данилко больше не выступает в маске Верки Сердючки и прекрасно себя чувствует. Данилко появляется на многих украинских передачах не в маске Верки Сердючки, а уже как самостоятельный артист Андрей Данилко.

Горох поделился, что спокоен за артиста, по голосу он оценил, что у него все замечательно и хорошо,- сообщает Teleprogramma.pro.

В жизни Андрея Данилко были сложные моменты. Он похоронил свою маму, которая скончалась в возрасте 82 лет.

Сам он лечился. Рак у Данилко не подтвердился.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости