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Бородина о бывшем муже: Курбан повёл себя непростительно

, 23:24

Бородина о бывшем муже: Курбан повёл себя непростительно
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ксения Бородина ответила на вопрос остались ли у нее чувства к бывшему мужу - Курбану Омарову. Супруги расстались не в лучших отношениях, как известно, но может быть был шанс на примирение.

Ведущая разошлась с отцом своей младшей дочери в конце весны, а уже в начале августа она получила свидетельство о расторжении брака. Причину она раскрывать не стала, но сказала, что Курбан повел себя непростительно.

Ксения прожила с Курбаном семь лет, однако Бородиной противно вспоминать то время, по ее словам. Звезда добавила, что даже злости у нее к бывшему не осталось. Один его поступок перечеркнул все хорошее, что было между ними: «Чувств не осталось. Ощущение, что и семи лет брака и отношений тоже не было. Иногда поступки людей так всё перечеркивают, что тебе и думать о них противно. Но самое смешное – даже злости не осталось. Чужой человек».

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