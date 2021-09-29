В очках и парике: Ивлеева подражает Пугачевой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 сентября 2021, 18:56 Анастасия Иванова

Фото: instagram.com/nastyaivleeva, Legion-Media

Настя Ивлеева после развода с Элджеем не впала в депрессивное состояние, как некоторые предполагали. Блогерша продолжает упорно работать. Сегодня она выпустила в YouTube новое шоу под названием «Королевские кобры». Ее партнером по проекту стал Александр Гудков. Сама она предстала перед поклонниками в совершенно неожиданном образе – в белом парике, очках и блестящем костюме из 70-х годов.

Увидев видео в инстаграме, опубликованное Анастасией, подписчики решили, что звезда подражает Алле Борисовне в молодости, и отметили, что у них, действительно, есть немало общего: «Ивлеева - королева русского шоу-биза. Это факт».

Как известно, ведущая «Орла и решки» сумела поладить с Пугачевой. Впервые встретились они во время съемок новогоднего шоу блогерши. Певица великодушно разрешила телеведущей использовать в качестве локации гостиную ее замка в деревне Грязь и произвела на Настю Ивлееву неизгладимое впечатление.

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