На 58-м году жизни в реанимации умер звезда сериала «Солдаты» Глушков
29 сентября 2021, 18:59
В ночь с 24 на 25 сентября в возрасте 57 лет скончался российский актер Константин Глушков. Об этом сообщили родные артиста в социальных сетях.
Звезда сериала «Универ» умер в реанимации из-за остановки сердца. Медики сделали все возможное, чтобы спасти сценариста. Глушкова похоронили 28 сентября в Зеленограде на Алабушевском кладбище.
Константин Глушков родился 17 мая 1965 года, в 1988-м окончил факультет эстрады ГИТИСа. В 1998 году получил премию ТЭФИ как телеведущий программы «Лукоморье». Наибольшую известность получил благодаря ролям в сериалах и фильмах «Каменская», «Солдаты», «Универ» и другие.
У актера осталась жена и двое детей.
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