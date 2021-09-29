На 58-м году жизни в реанимации умер звезда сериала «Солдаты» Глушков

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29 сентября 2021, 18:59

Константин Глушков, фото: Instagram

В ночь с 24 на 25 сентября в возрасте 57 лет скончался российский актер Константин Глушков. Об этом сообщили родные артиста в социальных сетях.

Звезда сериала «Универ» умер в реанимации из-за остановки сердца. Медики сделали все возможное, чтобы спасти сценариста.

Глушкова похоронили 28 сентября в Зеленограде на Алабушевском кладбище.

Константин Глушков родился 17 мая 1965 года, в 1988-м окончил факультет эстрады ГИТИСа. В 1998 году получил премию ТЭФИ как телеведущий программы «Лукоморье». Наибольшую известность получил благодаря ролям в сериалах и фильмах «Каменская», «Солдаты», «Универ» и другие.

У актера осталась жена и двое детей.

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