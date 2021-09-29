Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решился на откровения

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29 сентября 2021, 18:45 Анастасия Иванова

Слухи о расставании Курбана Омарова и Ксении Бородиной ходили еще весной. Их перестали замечать вместе. Расставанием года можно назвать разрыв этой пары. Омаров и Бородина не смогли сохранить брак.

Супруги начали отдыхать отдельно, не появлялись в социальных сетях и всячески игнорировали вопросы о личной жизни. Вскоре Курбана стали замечать в компании других женщин, но он всегда отвечал, что это деловые партнеры. Но все встало на свои места, когда Ксения подала заявление на расторжение брака.

Бизнесмен уже переехал и пытается заниматься ремонтом в новой квартире, а телеведущую часто видят в компании других мужчин. При этом Курбан нередко откровенничает с поклонниками, которым приоткрывает тайны семейных отношений. Например, подписчица спросила его: «Что же вы не смогли жить с такой женой с таким характером?» Омаров не вдавался в подробности и просто ответил: «Это они не смогли жить со мной. Я хороший друг, муж я ужасный».

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