Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Анна Цуканова-Котт рассказала про тяжелую болезнь

, 09:25

Анна Цуканова-Котт рассказала про тяжелую болезнь
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несколько недель назад Анну потеряли из поля зрения. Цуканова-Котт всегда была активной блогершей, а тут резко пропала из соцсетей. Многие беспокоились: что случилось с актрисой? И только недавно Анна решила рассказать, что же произошло.

Она переболела ковидом в больнице в очень тяжелой форме: «Если честно, я до сих пор с ужасом вспоминаю эти дни и даже представить себе не могла, что я молодая женщина с крепким иммунитетом могла так сильно заболеть этим вирусом».

Сначала после очередного перелёта у нее резко поднялась температура, ее бросило в жар - горела с вечера до утра с температурой под 40 градусов. Утром Цуканова сдала ПЦР на корону, и на следующий день пришёл «положительный» результат. Блогерша пыталась лечиться дома - спала, принимала жаропонижающие три раза в день. Но через три дня Анне стало намного хуже. Артистку пришлось госпитализировать.

Только через неделю ей стало лучше и ее выписали: «Я потеряла 5 кг, мое тело было, как у худого подростка. У меня не было никаких сил и мотивации и началась депрессия… Депрессия, паника и слабость жили со мной последующие две недели».

Сейчас ситуация стабилизировалась. Поклонники пожелали Анне Цукановой-Котт здоровья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», - добавил он.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Природа

Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет.

В мире

В мире

В мире