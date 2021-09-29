Анна Цуканова-Котт рассказала про тяжелую болезнь

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 сентября 2021, 09:25 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несколько недель назад Анну потеряли из поля зрения. Цуканова-Котт всегда была активной блогершей, а тут резко пропала из соцсетей. Многие беспокоились: что случилось с актрисой? И только недавно Анна решила рассказать, что же произошло.

Она переболела ковидом в больнице в очень тяжелой форме: «Если честно, я до сих пор с ужасом вспоминаю эти дни и даже представить себе не могла, что я молодая женщина с крепким иммунитетом могла так сильно заболеть этим вирусом».



Сначала после очередного перелёта у нее резко поднялась температура, ее бросило в жар - горела с вечера до утра с температурой под 40 градусов. Утром Цуканова сдала ПЦР на корону, и на следующий день пришёл «положительный» результат. Блогерша пыталась лечиться дома - спала, принимала жаропонижающие три раза в день. Но через три дня Анне стало намного хуже. Артистку пришлось госпитализировать.



Только через неделю ей стало лучше и ее выписали: «Я потеряла 5 кг, мое тело было, как у худого подростка. У меня не было никаких сил и мотивации и началась депрессия… Депрессия, паника и слабость жили со мной последующие две недели».



Сейчас ситуация стабилизировалась. Поклонники пожелали Анне Цукановой-Котт здоровья.

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