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Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском

, 09:25

Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно стало известно, что певица Граймс и предприниматель Илон Маск расстались после трех лет отношений. Обычно пары после расставания делят машины, квартиры, но Граймс и Илон, похоже, собираются делить космическое пространство.

Основатель SpaceX уже говорил о том, что в его планах колонизировать Марс уже в 2026 году. Его бывшая возлюбленная подняла планку еще выше: в будущем она хочет обосноваться где-то в окрестностях Юпитера.

«Отдельно от Илона я буду колонизировать Европу (один из спутников Юпитера) для создания там лесбийской космической коммуны», - призналась певица.

Связан данный комментарий, судя по всему, с контрактом SpaceX с NASA на сумму 178 миллионов долларов. Компания Маска должна помочь NASA достичь спутника, чтобы узнать, пригоден ли он для жизни. Попытки исследовать спутник Юпитера ведутся уже давно, так как существует гипотеза, что под его поверхностью может находиться океан с соленой водой, а в нем, в свою очередь, возможна микроскопическая жизнь.

Но если о космосе Граймс говорила неоднократно, то вот заявлений касательно своей ориентации певица ранее не делала. Так что стоит ли воспринимать ее слова как каминг-аут или это просто ироничная шутка, пока непонятно. До этого исполнительница состояла только в гетеросексуальных отношениях.

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