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Альбина Джанабаева оправдалась за отсутствие на празднике свекрови

, 09:02

Альбина Джанабаева оправдалась за отсутствие на празднике свекрови

Пользователи сети думают, что родственники Валерия Меладзе не в восторге от его нынешней супруги. Однако певица опровергла наличие конфликтов с родственниками мужа.

22 сентября мама Валерия и Константина Меладзе праздновала день рождения в одном из ресторанов Москвы. На праздник пришли дети женщины и внуки. Поклонников же удивило, что на мероприятии отсутствовали Альбина Джанабаева и Вера Брежнева. В интернете тут же поползли слухи, что родительница музыкантов до сих пор не нашла общий язык с возлюбленными сыновей.

Альбина не осталась в стороне и решила прокомментировать ситуацию. Она рассказала, что пропустила день рождения из-за эфира на станции «Авторадио», который проходил именно в тот вечер.

Однако Джанабаева на всю страну поздравила свекровь: «У мамы, Нелли Акакиевны, был день рождения. Конечно же, сидели за столом, поздравляли, говорили теплые слова. Сейчас, наверное, они меня слушают, поэтому всей студией поздравляем Нелли Акакиевну!»

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