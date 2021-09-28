История любви Джорджа и Амаль Клуни: как развивались их отношения

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28 сентября 2021, 08:56 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

На днях очередную годовщину своей свадьбы отметили Джордж и Амаль Клуни. Ровно семь лет назад пара обручилась в самом романтичном городе - в Венеции. Этих людей, казалось бы, абсолютно из разных миров многие считают нестандартными возлюбленными. Союз звезды Голливуда и британской правозащитницы мог вообще не состояться, если бы не их встреча в доме актера на озере Комо. Но именно эта случайность навсегда изменила жизни Джорджа и Амаль: артист наконец-то обрел самую большую любовь в своей жизни, а юристка - верного мужа, надежного партнера и потрясающего отца своим детям.



История любви Джорджа и Амаль Клуни зародилась в довольно неожиданном месте - гостиной актера. Это произошло в доме Клуни на озере Комо, куда Амаль пришла в гости вместе с их общим другом. Еще до этой встречи агент голливудского актера позвонил ему и предупредил, что Амаль - именно та женщина, о которой он давно мечтал.



С момента первой встречи до первого свидания пары прошло три месяца, однако они поддерживали контакт по электронной почте. Такое общение и сблизило их, они почувствовали, что уже больше, чем друзья.



Джордж приглашал Амаль на свидания, несколько недель они вместе жили в Лондоне, практически не расставаясь, ездили в путешествия. Актер боялся, что его любовь смутит их большая разница в возрасте. Но правозащитница ответила заветное «да», когда Клуни сделал ей предложение.



В марте 2014 года влюбленные отправились в новое экзотическое путешествие - на сей раз в Кению. Именно там, на дикой природе и в окружении любимых животных Амаль - жирафов, Джордж четко осознал, что она именно та женщина, с которой он хотел бы провести остаток своих дней.



В апреле того же года артист решился сделать возлюбленной предложение. На одно колено актер встал перед Амаль в самый неожиданный момент. После ужина, во время которого они наслаждались итальянской пастой, Джордж как бы невзначай попросил ее взять из ящика зажигалку для свечей.





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