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«Одна за всех»: Анне Ардовой исполнилось 52 года

, 08:43

«Одна за всех»: Анне Ардовой исполнилось 52 года
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня советской и российской актрисе театра и кино, а также заслуженной артистке России Анне Ардовой исполняется 52 года. Больше всего она известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех».

Анна Борисовна Ардова родилась 27 сентября 1969 в Москве. Она росла в творческой семье, и ее родители были актерами. Девочка хорошо училась и с детства мечтала пойти по стопам родителей. С 16 лет она пыталась поступить в разные театральные вузы. И тогда только с пятой попытки она поступила в ГИТИС. Анна окончила вуз в 1994 году. Годом позже она стала актрисой Московского академического театра имени Маяковского.

Она снималась в кино с 14 лет. Несколько лет она играла в скетчкоме «Женская лига». Именно тогда она получила свою известность в 2006 году. В 2009 году ей предложили главную роль в шоу «Одна за всех». А уже в 2010 году Ардова получила премию «ТЭФФИ» за лучшую женскую роль.

В театре Маяковского она сыграла в таких спектаклях как: «Банкрот», «Ящерица» и «Женитьба».

С 1983 года по настоящее время актриса снялась во многих фильмах. Ее можно увидеть в фильмах «Дети Арбата», «Только ты», «Королева», «Наследница» и «Скрытые мотивы».

Анна Ардова была замужем дважды. Первым её мужем стал её сокурсник Даниил Спиваковский. Вместе они прожили меньше года и в конечном итоге развелись. Вторым её избранником стал Александр Шаврин. Они поженились в 1960 году и после 20 лет совместного брака тоже развелись.

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