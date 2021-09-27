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«Вдохновение для написания новых песен я получаю отовсюду!»: Аврил Лавин исполняется 37 лет

, 08:33

«Вдохновение для написания новых песен я получаю отовсюду!»: Аврил Лавин исполняется 37 лет

Сегодня 27 сентября свой день рождения отмечает канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Аврил Лавин исполняется 37 лет.

Аврил Рамона Лавин родилась 27 сентября 1984 в городе Белвилл в Онтарио. Она росла в многодетной семье представителей рабочего класса. В школьные годы поведение певицы хромало, её часто выгоняли с уроков. С самого детства Аврил хотела стать певицей, и родители ей в этом всячески помогали.

В 1998 году она выиграла в конкурсе на радио, ей удалось спеть с Шанайей Твейн. Её стали приглашать исполнять кавер-версии кантри-песен в книжном магазине. Там она познакомилась со своим первым менеджером, и встретилась с несколькими продюсерами.

В ноябре двухтысячного года Аврил попала на прослушивание к Кентукки Кронгарду, и как раз там Антонио Рейд предложил ей контракт стоимостью в 1,25 миллиона долларов на выпуск двух альбомов. Тогда в 2002 году Аврил Лавин выпустила альбом «Let go».

В 2004 году она записала альбом «Under my skin». В этом же году она получила две награды World Music Awards. В 2006 году девушка выступила на закрытии церемонии зимних Олимпийских игр.

В 2008 году Лавин отправилась в мировой тур. В 2017 году она записала сингл с японской рок группой.

Уже в 2020 году она перезаписала свой старый трек и выпустила его под названием «We are Warriors».

В этом году поп-исполнительница обещала выпустить новые материалы. В основном стиль певицы характеризуется исполнением электрогитары, сингармонизмом и высокой тональностью. Аврил часто затрагивает темы любви и одиночества. В целом Аврил Лавин внесла большой вклад в творчество многих современных музыкантов. Её музыка повлияла на многих людей. Также она занимается предпринимательством, в 2008 году девушка выпустила свою линейку гитар. Певица оставила свой след и в благотворительной деятельности. Она работала с организацией по борьбе с загрязнением окружающей среды.

В июне 2005 года вокалист «Sum 41» Дерик Уилби сделал ей предложение. Но в 2010 году пара развелась. И с 2018 года девушка встречается с сыном американского миллиардера Файеза Сарофима по имени Филипп.

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