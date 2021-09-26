Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что ее пенсия с прибавками за звание всего 47 тысяч рублей

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26 сентября 2021, 17:21

Aнгелина Вовк, Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Ангелина Вовк, которой недавно исполнилось 79 лет, рассказала, что размер ее пенсии составляет всего лишь 47 тысяч рублей. Ангелина Вовк - народная артистка РФ, не только диктор, но и киноактриса и театральный педагог.

Вовк в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" раскрыла, что пенсии я у нее такая же, как у всех советских граждан - чуть больше 17 тысяч рублей, 30 тысяч надбавка за звание "народный".

Телеведущая посетовала на нехватку пенсии на жизнь. Работать Вовк продолжает и только благодаря этому может путешествовать, любит она поездки. "Билеты, стоимость тура, - это крупные суммы", - сказала Ангелина Вовк.

Недавно певица Лолита сравнила размеры ее пенсии и Аллы Пугачевой.

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