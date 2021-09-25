Мария Шукшина призвала запретить новое дрэг-шоу Анастасии Ивлеевой

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25 сентября 2021, 15:55 Источник: Царьград

Мария Шукшина, фото: facebook.com

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмущена запуском нового дрэг-шоу телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой «Королевские кобры». Настя Ивлеева анонсировала своё новое «закрытое», которое предполагается проводить в формате батл.

Это будет конкурс между 36 дрэг-квин - мужчинами, переодетыми в женщин. Зрителей ждут «потрясающие танцевальные перфомансы, исполнение знаменитых хитов и прочие "прелести"».

Блогер пиарит проект в соцсетях. Она отметила, что на дрэг-шоу будут допускать зрителей не младше 18 лет, но потом запись шоу выложат на YouTube, и тогда посмотреть его сможет каждый желающий, в том числе дети.

Мария Шукшина заявила в интервью «Царьграду», что такие шоу представляют опасность для детей, а также развращают людей. Актриса полагает, что «такие мероприятия, такие шоу относятся к развращенному смыслу и к развращенному уму».

По мнению заслуженной артистки РФ, дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной и знаменитого актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина, многодетной мамы Марии Шукшиной, поколение Ивлеевой окончательно развращено на почве бескультурья, которое в нашей стране продолжается уже 30 лет.

«Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — обратила внимание актриса. «Закрыть», уверенно заявила Мария Шукшина.

Ранее с подобным предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

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