«Он – обычный человек… почти»: Уиллу Смиту исполняется 53 года

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25 сентября 2021, 11:00 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Сегодня известный американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель отмечает свой день рождения. Уиллу Смиту исполняется 53 года.



Полное имя актёра – Уилларлд Кэрол Смит-младший. Уилл Смит родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Его отец был инженером, а мать школьным учителем. Родители мальчика развелись, когда ему было 13 лет. У него есть старшая сестра и младшие брат и сестра, они двойняшки. Отец часто брал Уилла на работу. Уилл окончил школу с отличием и получил предложение о стипендии Массачусетского технологического института, но отказался от образования ради карьеры в шоу-бизнесе.



В юности Смит увлекался написанием рэпа. В Филадельфии Уилл познакомился с музыкантом Джеффом Таунсом. А в 1990 году стал исполнителем главной роли в сериале «Принц из Беверли Хиллз». В конце 90-х годов актеру предложили сыграть главную роль в «Матрице», но он отказался. После чего он сыграл в фильмах «Люди в черном», «Плохие парни», «Я – легенда», «В погоне за счастьем» и «Хэнкок».



В 2013 году вышел фильм с его участием под названием «После нашей эры», где Уилл Смит сыграл вместе со своим сыном Джейденом.



Уилл Смит был женат дважды. Его первой женой стала Шири Зампино, но он развелся с ней через 3 года совместной жизни. Второй его женой стала давняя подруга - Джада Пинкет, от которой у актера появилось двое детей - Джейден и Уиллоу.

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