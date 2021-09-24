Признание артистки: Надежда Грановская рассказала о проблемах с большой грудью

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24 сентября 2021, 21:36 Анастасия Иванова

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Жизнь Надежды Грановской, как и жизнь многих звезд, находится под пристальным вниманием. Надежда получает как комплименты, так и критику, и осуждения. Артистка решила порассуждать на насущные темы в своем Инстаграме.

«Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение... Думаю, часто! Хотим ли мы нравиться другим?! Насколько мы готовы измениться, лишь бы нравиться тем, другим, кого знаем или никогда в жизни не видели? Где эта грань? Хотя меня не трогает чья-то обида на мир... Жизнь утопающего, личное его дело», — написала Грановская. Свой пост певица разбавила эффектными фотографиями, где подчеркнуты все достоинства фигуры.

Однако интернет-пользователи больше обратили внимание на внешний вид Надежды, нежели на ее слова. Мужчины просто восхитились ее формами и фигурой, а некоторые женщины даже посочувствовали: «Красиво, конечно, ничего не скажешь. Но всегда казалось, что тяжело жить с такой большой грудью. Для спины нагрузка сильная…»

Грановская подтвердила, что с 10 лет испытывала проблемы из-за большой груди: «Когда она с детства формируется, намного проще переносится этот нюанс. Формируется привычка. А вообще жить с такой грудью непросто. Уже с 10 лет активно внимание проявляли взрослые мужчины. Так что у меня на них серьезный иммунитет».

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