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24 сентября 2021, 14:08 Источник: Телепрограмма

Марк Тишман, фото: vk.com/mtishman

Певец, участник шоу "Фабрика" Марк Тишман рассказал о роли Аллы Пугачёвой в его жизни. Знаменитая певица и молодой артист познакомились на "Фабрике". Примадонна спела с Марком дуэтом.

Тишман, певец, актёр, композитор и поэт, "Белый орёл" в шоу "Маска" на НТВ. вспоминает, что тогда это был первый тандем на проекте, не считая "Фабрики", которую Алла Борисовна вела как продюсер и тоже спела с кем-то дуэтом.

Потом певец побывал на интервью на радио "Алла", и там довольно часто звучали песни в его исполнении.

По признанию Марка, у Аллы Борисовны он очень многому научился. По мнению Тишмана, любой человек, поющий в России по-русски, — ученик Пугачевой. Как он считает, Примадонна - человек универсального таланта. "Факт того, что я какое-то время общался с Аллой Борисовной, спел с ней дуэтом, и она давала мне какие-то советы, — это уже огромное счастье",- сказал Марк Тишман в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Певец читал в СМИ, что Пугачева якобы испортила кому-то карьеру. А Тишман уверен: "Алла Пугачева – гениальная певица и актриса, она не вершит судьбы, а живет своей жизнью. Она не тот человек, который будет совать нос в чьи-то жизни".

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