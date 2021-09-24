Подготовка к свадьбе Бритни Спирс: стали известны подробности

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24 сентября 2021, 08:21 Анастасия Иванова

Бритни Спирс совершенно счастлива и готовится выйти замуж за партнера Сэма Асгари. Стало известно, что на данном этапе официально обручившиеся готовят брачный контракт с участием семейного юриста. Данную информацию подтвердил новый адвокат Бритни Мэттью Розенгарт. Он подметил, что это обстоятельство необходимо для защиты состояния певицы, которое оценивается в 60 с лишним миллионов долларов. И Сэм полностью согласен с такой постановкой вопроса.

Как только стало известно о помолвке популярной блондинки, сразу поползли слухи о том, что она предложит своему молодому человеку подписать брачный контракт. Тогда актриса Октавия Спенсер ехидно посоветовала Спирс дать на подпись Асгари брачный контракт, чтобы защитить свои деньги. В тот момент Сэм, явно задетый таким замечанием, все-таки предпочел отшутиться. Он написал на своей страничке в соцсети, что мечтает о брачном контракте, чтобы спасти свой джип и коллекцию обуви, если Бритни от него уйдет.

Хотя певица и доверяет своему избраннику, все же она предпочла составить аналогичный контракт, как и в ее предыдущем браке. В прошлом звезде это очень помогло.

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