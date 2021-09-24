Алсу показала трогательное видео с дочерью

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24 сентября 2021, 08:02 Анастасия Иванова

Алсу с гордостью поделилась достижениями дочери – она выложила ролик с поющей Микеллой.

«Ком в горле… Бабочки в животе, гордость, счастье, волнение, благодарность. Чувствую все это, когда слышу ТАКИЕ выступления Микеллы! Растешь не по дням, а по часам, моя девочка! Никогда не останавливайся!» - пожелала исполнительница своей дочке.

Подписчики также прокомментировали ролик: «Очень красивый голос у дочери! Не всегда талантливые родители – талантливые дети. Но тут талант налицо! Браво!», «Это суперкрасиво! Прям до мурашек!», «Чудо-девочка, мамина гордость».

Дочь Алсу Микелла Абрамова стала популярной после шоу «Голос. Дети». Девочка довольно успешно пробивается на эстраду и завоевывает популярность молодой аудитории, несмотря на разгоревшийся в финале скандал. Но только в силу возраста начинающей артистке приходится совмещать учебу в школе с карьерой звезды, что получается с трудом.

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