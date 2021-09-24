Актрисе Александре Бортич исполнилось 27 лет: как стать кинозвездой без образования

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 сентября 2021, 07:26 Наталья Полянская

Фотоф: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня свой день рождения отмечает Александра Бортич. Российской актрисе исполняется 27 лет.

Александра Николаевна Бортич родилась 24 сентября 1994 г. в городе Светлогорск. До трёхлетнего возраста Саша жила вместе с родителями, но после их развода она переехала жить к бабушке в город Гродно. После чего её мать переехала в Москву и забрала дочку. Бортич обучалась в школе в Москве. Девочка была очень творческой, она любила кино и театр. В старшей школе Саша занималась в театральной студии.

После школы Бортич попыталась поступить в театральный ВУЗ, но не прошла по конкурсу. Получить высшее образование ей так и не удалось. Девушке пришлось подрабатывать официанткой. Саша также окончила музыкальную школу по специальности саксофона. В 2014 году в результате конкурсного отбора молодых исполнителей Саша попытала свою удачу. Она получила главную роль в драме «Как меня зовут». Кроме того актриса снялась в фильмах «Неуловимые», «Про любовь», «Викинг», в сериале «Полицейский с рублевки», «Я худею» и «Любовницы».

За свои 27 лет Саша успела получить несколько наград. В 2014 году актриса получила приз «За лучшую женскую роль», и в 2018 году главную награду и титул «Женщина года» премии Женщина года по версии Glamour.

Бортич была замужем 2 раза. В 2016 году она вышла замуж за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова, но их брак просуществовал 2 года. Позднее в 2020 году она родила сына от бизнесмена и предпринимателя Евгения Савельева.

Саша является отличным примером того, как в 27 лет можно найти отличную работу и стать успешным человеком не имея образования, хотя и многие её за это критикуют и осуждают.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости