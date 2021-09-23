Татьяна Кравченко рассказала, как проходит озвучка «Сватов-7»: «Валюха нервничает»

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23 сентября 2021, 14:48 Источник: Телепрограмма

Ф. Добронравов и Т. Кравченко, фото: vk.com/serial_svaty

Актриса Татьяна Кравченко рассказала, как проходит озвучка новых серий сериала «Сваты».

Кравченко в Instagram разместила кадр с озвучивания «Сватов-7». Актриса запечатлена с недовольным видом.

«Моя Валюха снова нервничает», - подписала фото Кравченко. Актриса уточнила: «А если серьезно, то фото это сделано во время тонировки».

«Ну как же мы ждем. Не передать словами», «Пока ждем новых серий — будем пересматривать старые», - комментируют поклонники сериала, в котором снимались Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов, Олеся Железняк, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Николай Добрынин и другие артисты.

Сериал был доснят минувшим летом в Грузии. Сейчас идет озвучивание седьмого сериала «Сватов». На экраны лента должна выйти в конце осени, - уточняет Тeleprogramma.pro. Седьмая часть «Сватов» станет заключительной. Режиссер картины Андрей Яковлев предупреждал, что продолжения кино не планируется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Кравченко (@tatyana_eduardovna.kravchenko)

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