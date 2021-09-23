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Бывший муж Полины Гагариной судится с певицей из-за детей

, 09:18

Бывший муж Полины Гагариной судится с певицей из-за детей
Фото из открытых источников

Еще в прошлом году Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись. Казалось бы, разошлись без скандала, но отношения до сих пор наладить никак не могут, чтобы воспитывать общую дочь Мию. Ситуация между ними настолько обострилась, что Дмитрий подал на Полину в суд, чтобы добиться регулярных встреч не только с родным ребенком, но и с неродным сыном Андреем, которого он воспитывал несколько лет.

Пользователи сети разделились на два лагеря: на тех, кто поддержал фотографа, и на тех, кто встал на сторону певицы. Резко выразилась в адрес Дмитрия и блогерша Лена Миро. Она заявила, что бывший супруг намеренно издевается над Полиной, потому что ему нечем заняться, и посоветовала артистке принять решительные меры: «А давайте мы попробуем посмотреть на ситуацию не масляными глазками прекраснейшего отца Дмитрия, а взглядом простой разведенки с двумя детьми — Полинки. Гастроли. Корпоративы. Перелеты. Огромные траты. Все успеть. Никуда не опоздать… Двое детей. И им уделить внимание хочется — какая мать не любит ребенка? И во всей этой суматохе еще и бывший муж. Дай пообщаться! Дай! Дай!»

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