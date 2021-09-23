Гузеева рассказала про нервный срыв после съёмок программы «Давай поженимся»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 сентября 2021, 09:12 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Ларису Гузееву любят за ее «острое» словцо и то, что она может кого угодно поставить на место. Но даже у жесткой телеведущей могут быть нервные потрясения. Лариса рассказала, как одна из героинь шоу чуть не стала причиной ее срочной госпитализации. Женщина оказалась уж очень упрямой.



В рамках проекта Гузеевой приходится общаться с совершенно разными гостями, порой и с откровенными хамами. Звезда признается, что только благодаря адскому терпению выносит выходки некоторых героев, но и ей бывает очень тяжело. «Я же живая, потом плачу в гримерке», — поделилась артистка.



Однако по-настоящему довести ведущую удалось только в 2016-м году, когда на передачу в третий раз пришла Дарья с матерью. Команде ток-шоу было сложно выдать девушку замуж, ведь та всегда опиралась на мнение властной родительницы. Лариса Андреевна пыталась образумить женщину и едва не слегла с давлением: «У меня был гипертонический криз страшный. Однажды пришла героиня с мамой. Я такого просто не видела. Мне кажется, нужно пройти курсы, где повышают твое скотство, агрессию и дебилизм. Мать преуспела в этом! Она просто сидела и измывалась. Бедная девка — ее дочка. Я видела, что она несчастна, и пыталась достучаться до матери, но это было бессмысленно. Потом я приехала домой и думала: «У меня двое детей. Какое я имею право вот так растрачивать себя». Я думала, меня хватит инсульт. У меня поднялось давление! Я пыталась мать переубедить, что нельзя так с дочерью. У нее единственная жизнь, и уже не ты главная, а дитя».

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