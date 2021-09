Элджея раскритиковали за копирование образа The Weekend в новом клипе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 сентября 2021, 09:03 Анастасия Иванова

Фото взято из instagram

После развода с Настей Ивлеевой у Элджея наметился новый поворот в творческой жизни. На прошлой неделе он выпустил трек под названием «Дом Периньон», записанный совместно с группой «Пошлая Молли». В тот же момент артисты представили клип на новую композицию, которая уже успела наделать шума в сети.



По сюжету видеоролика Элджей и Кирилл Бледный приходят в себя на утро после жесткой тусовки. Музыканты видят свои изменившиеся лица в отражении зеркала, находят фотоаппарат и пытаются по снимкам восстановить в памяти, что произошло ночью. Они узнают, что успели не только напиться в барах, сходить в стриптиз-клуб, но и сделать себе пластические операции. Поэтому утром главные герои не смогли себя узнать.



В комментариях интернет-пользователи нашли много схожего между новым клипом и «Мальчишником в Вегасе». Поклонники также отметили, что артисты скопировали образ рэпера The Weeknd из его известного ролика на песню Save Your Tears. Этот ход пользователи сети сочли грубым заимствованием и сразу же обвинили Элджея и Кирилла Бледного в плагиате.



Клип The Weeknd на его песню вышел в начале года. В видео Абель Тесфайе предстает в образе музыканта с большим количеством пластических операций на лице. Поклонники решили, что таким образом Абель хотел высмеять своих фальшивых коллег по шоу-бизнесу. На это намекает и момент в видеоролике, когда рэп-исполнитель выкидывает золотую статуэтку, сильно напоминающую трофей премии «Грэмми».



Но какой смысл Кирилл Бледный и Элджей вложили в свой клип и трек пока точно не понятно.

