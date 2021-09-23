Никита Панфилов прокомментировал слухи о себе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 сентября 2021, 08:56 Анастасия Иванова

Фото: youtube.com

Многие звезды умудряются найти время почти на все: на работу, на семью, на ведение соцсетей и прочее. Есть те, кто с утра до ночи «пилит» контент, снимая видеоролики. Но это не про звезду телесериала «Пес». Его не удастся найти в ТикТоке и Одноклассниках. Однако Инстаграм у Никиты все же есть.



«На это нужно большое количество времени. Да и на публику не люблю это делать. Смешно звучит от актера, понимаю. Но я имею в виду, что не люблю выставлять свою жизнь напоказ. Это Никите Панфилову совсем претит. Танцы, кривляние, розыгрыши на камеру для контента — нет. Могу не появляться в Инстаграме месяцами, в Фейсбуке не был лет пять. Иногда что-то веселое записываем на площадке, просто по настроению, выкладываем. Но это случается раз в полгода», — поделился Панфилов.



Актер также с возмущением добавил, что у него имеется даже шокирующая история из жизни, связанная с социальными сетями: «Один раз месяц не заходил в Инстаграм, а в СМИ написали, что Никита Панфилов умер. Только потому что обновлений не было месяц. То есть это стало поводом, причиной «смерти». Зашибись, думаю. Звонят друзья, спрашивают: «С тобой все хорошо?» Кидают ссылку… Это только звучит как анекдот».



К сожалению, Никита Панфилов не первое и не единственное публичное лицо, которое раньше времени «похоронили». Такое писали и про Ивана Охлобыстина, и про Анну Хилькевич, и про многих других медийных личностей.

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