Певица Лолита Милявская сравнила свою пенсию и пенсию Аллы Пугачёвой

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22 сентября 2021, 22:24

vk.com/lolitamilyavskaya

Певица и телеведущая Лолита Милявская назвала размер пенсии своей близкой подруги, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Лолита в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским на YouTube раскрыла, что пенсия Аллы Борисовны - 46 тысяч рублей.

Милявская уточнила, что знает размер пенсии Примадонны, поскольку является её близкой подругой. Как отметила Лолита, такая пенсия у Пугачёвой из-за звания. Сама Милявская заслуженная артистка РФ. По признанию Лолиты, она против всех званий.

У неё пенсия только 23 тысячи рублей. А в сентябре она получила, как все российские пенсионеры, выплату от президента России в размере 10 тысяч рублей.

По признанию Лолиты Милявской, она против всех званий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

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