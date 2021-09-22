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Певица Лолита Милявская сравнила свою пенсию и пенсию Аллы Пугачёвой

, 22:24

Певица Лолита Милявская сравнила свою пенсию и пенсию Аллы Пугачёвой
vk.com/lolitamilyavskaya

Певица и телеведущая Лолита Милявская назвала размер пенсии своей близкой подруги, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Лолита в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским на YouTube раскрыла, что пенсия Аллы Борисовны - 46 тысяч рублей.

Милявская уточнила, что знает размер пенсии Примадонны, поскольку является её близкой подругой. Как отметила Лолита, такая пенсия у Пугачёвой из-за звания. Сама Милявская заслуженная артистка РФ. По признанию Лолиты, она против  всех званий. 

У неё пенсия только 23 тысячи рублей. А в сентябре она получила, как все российские пенсионеры, выплату от президента России в размере 10 тысяч рублей.

По признанию Лолиты Милявской, она против  всех званий. 

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

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