Звезда сериала «Пес» Панфилов об отношении к алкоголю: «Первые глотки прямо живительные, потом можно просто поесть»

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22 сентября 2021, 14:48 Источник: teleprogramma.pro

Никита Панфилов, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный актер, звезда сериала «Пес» Никита Панфилов заявил, что не видит в алкоголе отдушину или утешение, как некоторое артисты. По словам знаменитости, ему достаточно несколько глотков пива после тяжёлого рабочего дня.

«Могу выпить после работы бутылку пива, вторая уже не лезет. Даже не бутылку, а налить в кружку, сделать первые три глотка. Пух! И хорошо. Как будто выдохнул. Дальше можно и не пить. Но первые глотки прямо живительные. Потом можно просто поесть. Так что для меня это не утешение, а выдох просто», - поделился актер в интервью порталу teleprogramma.pro.

Панфилов отметил, что у него с алкоголем «спокойные» отношения. Он добавил, что раз в месяц может встретиться с друзьями в пабе.

При этом своей отдушиной актер назвал ребёнка. У Панфилова двое детей от разных браков: 8-летний Добрыня и 3-летняя Аврора.

«Когда маленький человечек бежит встречать и кричит: «Папа!», целуя в щеку, с этим ничто не сравнится»,- признался артист.

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