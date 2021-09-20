«Простота – суть элегантности»: Софи Лорен исполняется 87 лет

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20 сентября 2021, 08:06 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает итальянская актриса и певица Софи Лорен. Обладательнице почётных премий множества кинофестивалей исполняется 87 лет.

Настоящее имя Софи Лорен – София Виллани Шоколоне. Софи родилась 20 сентября 1934 года в Риме. Вскоре её семья переезжает в рыцарский городок рядом с Неаполем. Девочка учится в школе. В 14 лет она стала победительницей местного конкурса красоты. В 1950 году становится участницей конкурса «Мисс Италия».

Софи Лорен постоянно участвовала в подобных конкурсах, занимала призовые места. На одном из таких мероприятий она познакомилась с продюсером Карло Понти. Позже он стал её мужем. Их разница в возрасте составляла 22 года. Карло было трудно получить развод с первой женой, и тогда вместе с Софи они тайно поженились в Мексике.

Софи становится культовой актрисой, звездой. О ней мечтают миллионы. Она получает роль в фильме «Торговля белыми рабынями» и во многих эротическая фильмах, где актриса снималась даже топлесс.

Всемирную славу Лорен получила с выходом фильма «Аттила» за пределами Италии. Также Софи известна многим по фильму «Золото Неаполя».

Начиная с 1975 года актрисе стали поступать предложения из Голливуда. Её первым фильмом в Голливуде стала картина «Гордость и страсть». За это время Софи удалось сыграть роли почти со всеми знаменитыми актёрами.

Её сын Эдордо Понти пошёл по стопам родителей. Эдоардо стал режиссёром. И его мать Софи даже снялась у него в фильме в 2020 году под названием «Вся жизнь впереди».

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