Наташа Королёва призналась, что в США растёт её биологическая дочь не от мужа

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 сентября 2021, 12:06

фото: pixabay.com

Певицы, супруга стриптизёра Сергея Глушко и мама взрослого сына Наташа Королёва призналась, что в США растёт её биологическая дочь. О ребёнке не знал никто из родных артистки.

На откровенное признание Наташа Королёва согласилась на шоу с ведущей Лерой Кудрявцевой.

У Королёвой и Глушко есть сын Архип, и звёздные супруги мечтали о ещё одном малыше. Но родить самостоятельно ребёнка у пары не получилось. ЭКО тоже успехом не увенчалось. Певица на всякий случай заморозила несколько своих яйцеклеток.

С одной из них Наташа поделилась со своим другом. Королёва рассказала Кудрявцевой, как появилась на свет девочка, её биологическая дочь.

У певицы в США есть хороший друг. Мужчина мечтал о ребёнке, но его мечта никак не осуществлялась. Однажды Королёва и этот неназванный ей человек сидели в ресторане и беседовали про детей. Мужчина грустил, что у него их нет.

Тогда Наташа и предложила свою яйцеклетку. Её друг ухватился за эту идею. Королёва всё хорошо обдумала и решилась на подписание соглашения.

Мужчина хотел щедро отблагодарить певицу, но она настояла: яйцеклетка - подарок.

Прошло некоторое время и Наташа получила от него сообщение - женщина, которой подсадили её биоматериал, забеременела. Мужчина трясся над суррогатной матерью. Беременность и роды были очень сложными. К счастью, всё позади.

Растёт девочка, очень похожая, как говорит Наташа Королёва, на неё. Впервые артистка увидела малышку в возрасте двух месяцев. Скоро "конфетке" Наташи Королёвой исполнится два года.

Отец девочки всё-таки сделал щедрый подарок Наташе - биткоины.

Для супруга Наташи, сына и мамы стала шоком новость о девочке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости