Холостяцкая жизнь: Корчевников признался почему в 39 лет все еще один

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 сентября 2021, 12:35 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Борис Корчевников - желанный молодой человек для многих россиянок. Но об его отношениях практически ничего никто не знает. Ведущий еще ни разу не был женат и переживает по данному поводу. Но, несмотря ни на что, Борис не теряет надежды встретить свою спутницу жизни и стать отцом.



Он не скрывает, что хочет семью, но пока его сердце свободно: «Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат».



Многие все еще задаются вопросом, почему Борис до сих пор одинок? Как признавался телеведущий, не женат он из-за своего близкого человека. Об этом он рассказал в одном из выпусков передачи «Судьба человека», когда его гость Родион Газманов жаловался на слишком строгую маму. Той не нравились подружки сына, которых он приводил в дом. Так и остался певец и сын знаменитого Олега Газманова одиноким в свои сорок лет: «Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!»

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