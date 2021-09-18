Иван Янковский и Диана Пожарская впервые вместе вышли в свет

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18 сентября 2021, 12:28 Анастасия Иванова

Фото: twitter.com

В Государственном академическом театре имени Моссовета 16 сентября прошла премия «Человек года» по версии журнала GQ. На премии собрались многие отечественные знаменитости. Ведущим вечера стал Иван Ургант, по давно заведенной традиции. Статуэтки получили Данила Козловский в номинации «Режиссер года», музыкальный исполнитель Feduk - «Музыкант года», Ярослав Андреев - «Продюсер года».



Ивану Янковскому тоже вручили премию, назвав его «Актером года». Янковский вышел в свет вместе со своей супругой - Дианой Пожарской. Данный совместный выход для пары был первый. Как известно, летом у них родился сын.



Женаты ли Диана и Иван - точно не известно. Однако вместе они смотрелись очень гармонично, отдав предпочтение черному и белому цветам. Наследник именитой династии за лето сильно оброс - отпустил усы и бороду. На премии GQ Янковский надел классический смокинг с бабочкой, а Пожарская примерила платье-жакет, подчеркнувшее ее стройную фигуру.





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