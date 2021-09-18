Рэпер Тимати перевез свою новую девушку Сашу Дони в столицу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 сентября 2021, 12:25 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Уже месяц СМИ и телеграмм-каналы обсуждают отношения рэпера и модели Саши Дони. Их вместе заметили на отдыхе. После отпуска они разъехались по разным странам, но видимо чувства стали сильнее.



Модель неожиданно опубликовала фото в личных соцсетях на фоне Москва-сити, хотя совсем недавно еще была в Киеве. Есть предположение, что возлюбленные воссоединились, но пока совместных снимков не было.



Возможно, на Дони свалилась популярность после того, как о ней заговорили как о девушке Тимати, и у нее появились выгодные рекламные контракты. Победительница «Холостяка» Катя Сафарова, например, после участия в шоу несколько месяцев жила в Москве, потому что у нее здесь было много работы, а затем вернулась в Барселону.



Причину такого скорого переезда модели в столицу еще предстоит узнать. На данный момент нет ответов на вопросы.

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