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Дочь Кристины Орбакайте Клавдия снялась в ее новом клипе

, 12:19

Дочь Кристины Орбакайте Клавдия снялась в ее новом клипе
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Орбакайте недавно представила клип на свою новую песню «Сон во сне», которую сняла известный клипмейкер Ирина Миронова. В ролике снялась не только сама Кристина, но еще и ее девятилетняя дочь Клавдия.

Клип снят в минималистичном стиле. Певица просто двигается под музыку, а дочь в какой-то момент становится ее альтер эго, и они поочередно исполняют песню. В ролике Кристина и Клавдия меняют наряды и появляются в разных образах.

Выход нового видео исполнительница анонсировала у себя в инстаграме, признавшись, что это очень личная песня.

«О личном. О себе. О своей жизни. Только истинная любовь, подобная сказочному сну, дарит счастье продолжения в детях. И тот, кто хоть однажды познал счастье беззаветной любви, не останется равнодушным к этим нотам», - написала Орбакайте.

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