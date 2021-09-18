Дочь Кристины Орбакайте Клавдия снялась в ее новом клипе

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18 сентября 2021, 12:19 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Орбакайте недавно представила клип на свою новую песню «Сон во сне», которую сняла известный клипмейкер Ирина Миронова. В ролике снялась не только сама Кристина, но еще и ее девятилетняя дочь Клавдия.



Клип снят в минималистичном стиле. Певица просто двигается под музыку, а дочь в какой-то момент становится ее альтер эго, и они поочередно исполняют песню. В ролике Кристина и Клавдия меняют наряды и появляются в разных образах.



Выход нового видео исполнительница анонсировала у себя в инстаграме, признавшись, что это очень личная песня.

«О личном. О себе. О своей жизни. Только истинная любовь, подобная сказочному сну, дарит счастье продолжения в детях. И тот, кто хоть однажды познал счастье беззаветной любви, не останется равнодушным к этим нотам», - написала Орбакайте.

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