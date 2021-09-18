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Выяснилось почему отменяются концерты Бузовой

, 12:14

Выяснилось почему отменяются концерты Бузовой
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ольга Бузова продолжает совмещать карьеру певицы с работой на телевидении и участием в различных шоу.

На днях сразу два выступления теледивы были отменены. Речь идет о концертах Бузовой в Вологде и Череповце.

В интернете поползли слухи, что билеты перестали раскупать, и поэтому организаторам приходится отменять мероприятия. Мол, ажиотаж прошел и даже преданные фанаты перестали поддерживать Ольгу рублем, покупая билеты на шоу.

Однако Антон Богославский, пиар-директор звезды, заявил, что причина отмены не связана с падением спроса на творчество его подопечной: «Это такой бред. Там все очень просто. Сейчас продолжаются ковидные ограничения по посещениям мероприятий. В каждом городе они свои. Где-то можно заполнить только 50% зала. Из-за этого организаторам просто невыгодно приглашать артистов».

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