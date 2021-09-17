Ирина Шейк прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом

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17 сентября 2021, 09:01 Анастасия Иванова

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Большую часть лета возможный роман Ирины Шейк и Канье Уэста был на слуху. СМИ постоянно поднимали тему их гипотетических отношений. Поначалу все выглядело шуткой, но потом появились совместные фотографии модели и исполнителя.

С этого момента все понеслось дальше: инсайдеры вспомнили, как Канье еще несколько лет назад пытался добиться внимания русской модели, потом начали говорить про их совместную работу, а позже появились фото из самолета. Все это время Уэст и Шейк хранили молчание. Они даже перестали появляться вместе в какой-то момент.

Ирина ничего ранее не комментировала, однако сейчас решила все-таки высказаться по этому поводу: «Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, окей? А послезавтра это будет кто-то другой. Слушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, но я просто держу это при себе».

Конечно мало что понятно из того, что сообщила Ирина Шейк. Но чисто гипотетически можно сделать вывод, что ее с Канье Уэстом связывают только дружеские отношения.

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