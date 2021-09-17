Рената Литвинова показала, как выглядела в 20 лет

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17 сентября 2021, 08:53 Анастасия Иванова

@renatalitvinovaofficiall/Instagram

Артистка поддалась ностальгии и в инстаграме разместила фотографию из юности. На кадре ей примерно 20 лет.

«Это фотография из институтских лет - ушла из дома, живу отдельной жизнью, пишу сценарии, ночами гуляю с огромной собакой, чаще бываю совсем одна. В тот день, когда было сделано фото, нечаянно купила билет на спектакль «Тартюф» во МХАТе имени Чехова. Жила на улице, перпендикулярной Камергерскому переулку. Режиссер Эфрос!» - рассказала актриса.

Интернет-пользователи написали, что на этом снимке Литвинова удивительно напоминает свою дочь Ульяну. Многие даже подумали сначала, что Рената показала фото дочки.

«Очень похожи с Ульяной на этом кадре», «Дочка - ваша копия просто! У вас даже челки одинаковые были»,- прокомментировали подписчики.

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