Таролог Саона высказалась о бедах Бородиной

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 сентября 2021, 08:46 Анастасия Иванова

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На этой неделе Ксения Бородина отменила съемки из-за отравления. Сама Ксения рассказала, что беды сваливаются на нее одна за другой.

Сначала ведущая повредила ногу, и ей пришлось ехать в больницу, чтобы удостовериться, что серьезной травмы нет. Медики не обнаружили перелома или каких-либо серьезных повреждений и отправили Бородину выздоравливать в домашних условиях. По дороге к себе домой, знаменитость решила перекусить шаурмой. В итоге она слегла с тяжелым отравлением.

Ксения предположила, что ее кто-то сглазил, но таролог Саона считает иначе: проблема в том, что Бородина после развода морально истощена и ей нужен курс восстановления. Также Саона добавила, что телеведущей будет полезно переключиться и обзавестись новыми отношениями.

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