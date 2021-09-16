Фандера показала фотографию спящего Ивана Янковского с маленьким сыном

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16 сентября 2021, 22:13 Анастасия Иванова

Фото: «Инстаграм» Оксаны Фандеры

Оксана Фандера впервые этим летом стала бабушкой. У ее сына Ивана родился ребенок, который уже сразу стал достойным продолжателем именитой династии. Это еще и потому, что имя ему дали как у его легендарного дедушки - Олега Ивановича Янковского. Малыш стал полным тезкой знаменитого актера.

Мамой маленького Олега является Диана Пожарская. С весны Диана состоит в браке с Иваном. Фандера сразу приняла невестку в семью, а теперь души не чает во внуке. Ольга очень часто публикует снимки сына известной пары в соцсети. Лицо мальчика звездное семейство пока скрывает, однако кадры все равно получаются трогательными и наполненными любовью и нежностью.

Свежий снимок в инстаграме мамы Янковского вызвал массу положительных эмоций у публики. На фото запечатлена умиляющая картина, где спящий Иван Янковский лежит рядом со своим сыном.

«Все проходит. Но это не пройдет. Род уходит, и род приходит, и Земля остается навек». Спящий царь Соломон и его Песнь Песней», - подписала снимок Ольга.

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