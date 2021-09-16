Елизавету Арзамасову атаковали в сети

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 сентября 2021, 22:06 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Лиза Арзамасова месяц назад впервые стала мамой. Однако засиживаться в декрете артистка не собирается и уже активно планирует свой рабочий график. Вероятно, актрису в скором времени можно будет увидеть на театральных подмостках, но точных дат Лиза пока не называет и признается, что многое зависит от самочувствия новорожденного сына.

«Составляю график репетиций и первых спектаклей, ведь сентябрь в самом разгаре. Но все самое важное, конечно же, происходит дома. Малыш - главный! Всё, что касается его комфорта, важнее любого рабочего расписания», - сообщила Арзамасова в инстаграме.

Но не все поклонники согласны с желанием звезды «Папиных дочек» перепоручить малыша заботам няни, мамы или мужа и отправиться в театр. Подписчики активно пытаются поучать молодую маму. По словам Елизаветы, ее буквально атаковали рекомендациями с наставлениями, как ей нужно правильно расставлять приоритеты в жизни: «Получаю кучу «советов» с совершенно полярными мнениями. Одни пишут/говорят: «Только не становись сумасшедшей мамочкой. Твоя работа и карьера так же важны для будущего ребёнка, как и для тебя». Другие призывают: «Брось все, ни о чем не думай, только о ребенке». Что я думаю по этому поводу?... Боюсь вас разочаровать: я вообще ничего не думаю».

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