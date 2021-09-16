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Новый образ: Барановская восхитила фанатов

, 10:04

Новый образ: Барановская восхитила фанатов
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Юлия Барановская поделилась снимками со съемок новых выпусков «Модного приговора» на Первом канале. На одном из снимков ведущая позирует в образе, который восхитил поклонников.

Юлия показала себя в роскошном красном платье и туфлях, подобранных в тон. Образ удачно подчеркнул все достоинства ее фигуры. В плюс ко всему Барановской подобрали элегантную прическу и макияж, с которым она стала выглядеть едва узнаваемой.

В комментариях к фото фанаты пишут Юлии комплименты. Многие отмечают, что ведущая расцветает с каждым днем всё больше: «Сногсшибательная Юлия!»  

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