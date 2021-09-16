Новый образ: Барановская восхитила фанатов

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 сентября 2021, 10:04 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Юлия Барановская поделилась снимками со съемок новых выпусков «Модного приговора» на Первом канале. На одном из снимков ведущая позирует в образе, который восхитил поклонников.



Юлия показала себя в роскошном красном платье и туфлях, подобранных в тон. Образ удачно подчеркнул все достоинства ее фигуры. В плюс ко всему Барановской подобрали элегантную прическу и макияж, с которым она стала выглядеть едва узнаваемой.



В комментариях к фото фанаты пишут Юлии комплименты. Многие отмечают, что ведущая расцветает с каждым днем всё больше: «Сногсшибательная Юлия!»





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